МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Румынская армия планирует второй подрыв из-за обмеления Дуная

На фоне засухи один из реакторов АЭС «Чернаводэ» отключили шесть дней назад, а второй находится на грани остановки.
Сергей Дьячкин 03-08-2026 10:44
© Фото: Gabriel Petrescu, XinHua, Global Look Press

Румынская армия готовит второй взрыв горных пород на Дунае, чтобы увеличить приток воды к Чернаводской АЭС. Об этом сообщает RT.

На фоне засухи один из реакторов станции отключили шесть дней назад. Второй находится на грани остановки. Чтобы перенаправить больше воды в Старый Дунай, который снабжает электростанцию, 2 августа военные подорвали заряд, но это не принесло желаемых результатов. После второго взрыва для изменения потоков воды планируют также затопить несколько барж, нагруженных камнем. Они весят около 500 тонн каждая.

АЭС «Чернаводэ» использует речную воду для охлаждения реакторов, обеспечивающих около 20% выработки электроэнергии в Румынии. В соседней Сербии также заявили о трудностях судоходства из-за обмеления Дуная. В автономном крае Воеводина объявлена чрезвычайная ситуация. По словам представителя Союза судовладельцев Сербии Миливое Шуйдовича, в Венгрии судоходство полностью парализовано, а на немецком участке реки почти остановлено.

Ранее сообщалось, что в Венгрии возникла угроза энергетического кризиса из-за возможной полной остановки атомной электростанции «Пакш», причиной которой стало рекордное падение уровня воды в Дунае. Показатель опустился до отметки минус 121 сантиметр, из-за чего система охлаждения реакторов перестала работать в штатном режиме. На станции начали поэтапно снижать мощность энергоблоков. Отмечается, что полная остановка АЭС «Пакш» может привести к потере около 2 тысяч МВт вырабатываемой мощности. Сейчас станция остается главным источником электроэнергии для страны, поэтому ее отключение способно серьезно повлиять на энергобаланс Венгрии.

#в стране и мире #АЭС #Европа #вода #Румыния #дунай #реактор #Река #засуха #обмеление #уровень воды #боезаряд
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 