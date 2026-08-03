Румынская армия планирует второй подрыв из-за обмеления Дуная

Румынская армия готовит второй взрыв горных пород на Дунае, чтобы увеличить приток воды к Чернаводской АЭС. Об этом сообщает RT.

На фоне засухи один из реакторов станции отключили шесть дней назад. Второй находится на грани остановки. Чтобы перенаправить больше воды в Старый Дунай, который снабжает электростанцию, 2 августа военные подорвали заряд, но это не принесло желаемых результатов. После второго взрыва для изменения потоков воды планируют также затопить несколько барж, нагруженных камнем. Они весят около 500 тонн каждая.

АЭС «Чернаводэ» использует речную воду для охлаждения реакторов, обеспечивающих около 20% выработки электроэнергии в Румынии. В соседней Сербии также заявили о трудностях судоходства из-за обмеления Дуная. В автономном крае Воеводина объявлена чрезвычайная ситуация. По словам представителя Союза судовладельцев Сербии Миливое Шуйдовича, в Венгрии судоходство полностью парализовано, а на немецком участке реки почти остановлено.

Ранее сообщалось, что в Венгрии возникла угроза энергетического кризиса из-за возможной полной остановки атомной электростанции «Пакш», причиной которой стало рекордное падение уровня воды в Дунае. Показатель опустился до отметки минус 121 сантиметр, из-за чего система охлаждения реакторов перестала работать в штатном режиме. На станции начали поэтапно снижать мощность энергоблоков. Отмечается, что полная остановка АЭС «Пакш» может привести к потере около 2 тысяч МВт вырабатываемой мощности. Сейчас станция остается главным источником электроэнергии для страны, поэтому ее отключение способно серьезно повлиять на энергобаланс Венгрии.