Т-72Б3М разрушил опорный пункт боевиков ВСУ под Добропольем

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и подавил три огневые точки ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, танкисты мотострелкового соединения получили координаты целей от операторов разведывательных беспилотников. После этого экипаж вывел боевую машину на позицию и нанес серию ударов 125-мм осколочно-фугасными снарядами.

Огонь велся с закрытой огневой позиции. Корректировка каждого выстрела осуществлялась в режиме реального времени с воздуха, что позволило повысить точность ударов и сократить расход боеприпасов. Объективный контроль подтвердил поражение целей.

В ведомстве отметили, что подобная работа позволяет создавать условия для продвижения российских штурмовых подразделений. После уничтожения укреплений противника танковые экипажи оперативно маскируют технику и уходят в укрытия, избегая ответного огня.

Как подчеркнули в Минобороны, подразделения группировки «Центр» продолжают круглосуточно выполнять боевые задачи на Добропольском направлении, поддерживая наступательные действия штурмовых групп.

