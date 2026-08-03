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На Украине признали, что энергосистема фрагментирована, а НПЗ разрушены

Юлия Мендель отметила, что ситуация на линии фронта остается тяжелой, а энергетическая инфраструктура продолжает подвергаться разрушениям.
Гоар Хачатурян 03-08-2026 17:49
© Фото: Mykola Tys, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о серьезных проблемах в энергетическом секторе Украины. По ее словам, энергосистема страны остается фрагментированной, а нефтеперерабатывающие заводы разрушены.

«Наша энергетическая система фрагментирована, нефтеперерабатывающие заводы разрушены, а ужасы на передовой продолжаются», - написала Мендель в социальной сети Х.

С ее слов, за первые семь месяцев 2026 года были атакованы 37 автозаправочных станций группы «Нафтогаз». Часть объектов удалось восстановить, однако остальные продолжают оставаться вне эксплуатации.

Мендель утверждает, что это привело к увеличению очередей на АЗС и росту цен на топливо. А также к дефициту работающих заправочных станций для населения.

Кроме того, сети АЗС в стране начали вводить ограничения на продажу дизельного топлива, отпуская одному клиенту от 50 до 100 литров. Об этом пишет украинское издание Delo.ua.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского неоднократно критиковала украинские власти и проводимую ими политику. В мае 2026 года ее внесли в базу украинского сайта «Миротворец»* (признан экстремистским на территории России).

Напомним, российские войска поразили при переходе судно с грузом для ВСУ южнее Одессы, а в порту этого города - резервуар с топливом и цеха нефтеперерабатывающего завода. Операторы БПЛА «Герань» ударили по сортировочному комплексу «Новая Почта» в Днепропетровской области, где хранились военные грузы, беспилотники и комплектующие к ним.

* «Миротворец» - ресурс, признанный экстремистским на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Украина #топливо #нпз #Юлия Мендель #АЗС #энергосистема #энергетическая инфраструктура #цены на топливо #разрушенные нпз #заправочные станции
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