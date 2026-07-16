Все приложения VK исчезли из Google Play

Все приложения, принадлежащие российской цифровой компании VK, стали недоступны для скачивания в магазине Google Play. Изменения произошли спустя несколько дней после введения Евросоюзом санкций в отношении VK.

Из Google Play исчезли основные сервисы компании, такие как VK, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Клипы», «VK Почта», «VK Знакомства», «Облако Mail», Mail.ru, «Одноклассники», «Дзен», «Юла» и «Маруся», а также национальный мессенджер MAX.

В VK сообщили, что пользователи, у которых приложения уже установлены на устройствах Android, смогут продолжить пользоваться ими без ограничений.

«Ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений», - говорится в заявлении.

Также в VK отметили, что пользователи Android продолжат получать push-уведомления, а обновления приложений доступны через альтернативные магазины.

Компания рекомендует устанавливать сервисы через RuStore и другие магазины приложений для Android. Там же доступны актуальные версии приложений и их обновления.

Евросоюз 21 июля официально включил VK в новый санкционный пакет. Под ограничения также попала компания «Коммуникационная платформа», которая является юридическим лицом сервиса MAX. Официальных комментариев Google о причинах удаления приложений из Google Play пока не поступало.

Это уже не первый случай удаления продуктов VK из крупных магазинов приложений. Утром 25 июня Apple удалила приложения VK и принадлежащие компании сервисы из AppStore.

VK - одна из крупнейших российских технологических компаний. В ее экосистему входят социальная сеть «ВКонтакте», «Одноклассники», почтовый сервис Mail.ru, музыкальные и видеосервисы, облачное хранилище, платформа «Дзен», маркетплейс объявлений «Юла», голосовой помощник «Маруся» и другие цифровые продукты.

Большинство сервисов VK доступны не только через Google Play и App Store, но и через российский магазин приложений RuStore, а также альтернативные каталоги для Android.