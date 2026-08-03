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Расчеты «Гиацинтов» уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области

Боевиков выследили с воздуха, наблюдая за их перемещениями. После этого на головы солдат противника посыпались 152-миллиметровые снаряды.
03-08-2026 17:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков в населенном пункте Зоревка в Запорожской области. Это сделали расчеты самоходок «Гиацинт-С».

Дома, где враг накапливал резервы, нашли благодаря операторам разведывательных дронов. Они проследили маршруты боевиков и выявили цели для поражения. Координаты передали артиллеристам 29-й гвердейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Расчеты нанесли серию ударов 152-миллиметровыми снарядами. Результат - уничтожение как мест размещения резервов ВСУ, так и боевиков внутри. Эта боевая работа сорвала выдвижение противника к передовым позициям, что, в свою очередь, не позволило врагу быстро усилить оборону на участке. 

Ранее сообщалось, что расчеты «Гиацинтов» ликвидировали боевиков на Краснолиманском направлени. Досталось и пунктам управления беспилотниками и неприятельской ствольной артиллерии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #ВСУ #спецоперация #САУ #самоходка #запорожская область #Гиацинт-С #Резервы #Украинские боевики #Зоревка
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