Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков в населенном пункте Зоревка в Запорожской области. Это сделали расчеты самоходок «Гиацинт-С».

Дома, где враг накапливал резервы, нашли благодаря операторам разведывательных дронов. Они проследили маршруты боевиков и выявили цели для поражения. Координаты передали артиллеристам 29-й гвердейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Расчеты нанесли серию ударов 152-миллиметровыми снарядами. Результат - уничтожение как мест размещения резервов ВСУ, так и боевиков внутри. Эта боевая работа сорвала выдвижение противника к передовым позициям, что, в свою очередь, не позволило врагу быстро усилить оборону на участке.

Ранее сообщалось, что расчеты «Гиацинтов» ликвидировали боевиков на Краснолиманском направлени. Досталось и пунктам управления беспилотниками и неприятельской ствольной артиллерии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.