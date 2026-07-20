Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Это сделали расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» 73-й отдельной артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Также сообщается об уничтожении пунктов управления беспилотниками и неприятельской ствольной артиллерии. Помимо этого, российские артиллеристы разрушили вражеские опорные пункты. Противника поразили 152-миллиметровыми снарядами.

Цели для артиллеристов выявили операторы разведывательных дронов подразделений войск беспилотных систем. Самоходки, получая координаты, выдвигались на огневые позиции. Уничтожив противника точными выстрелами, расчеты быстро сворачивались и меняли позицию.

Ранее сообщалось, что расчет «Гиацинта» сорвал ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области. В тот раз военнослужащим удалось уничтожить оборудованные в лесополосе укрытия и более 30 боевиков, подготовленных к переброске на передовые позиции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.