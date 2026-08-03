Москвичам пообещали жаркую погоду с минимальными осадками на неделе

С завтрашнего дня погода в Москве будет подходить под категорию «жаркая». Во вторник и среду осадков не ожидается, а дневная температура достигнет +28 градусов. Об этом заявила Zvezdanews метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Во вторник - +25...27, в среду - +26...28, в четверг к вечеру может собраться кратковременный дождь, но до этого температура успеет повыситься до +27...29 градусов. Температура воздуха будет градуса на два выше климатической нормы», - объяснила она.

Во второй половине рабочей недели, по словам Поздняковой, фон атмосферного давления несколько понизится. И поэтому возможно развитие в дневные часы кратковременных дождей различной интенсивности - от небольших до умеренных.

При этом жаркая погода сохраняется, отметила метеоролог. Минимальная ночью - +13...18 градусов, дневная температура - +24...29 градусов. Позднякова добавила, что положительная аномалия продержится до конца недели.

«Неделя будет по-летнему теплой», - отметила синоптик.

Ранее эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко рассказал Zvezdanews, что в жаркую погоду не следует оставлять под прямыми солнечными лучами мобильные телефоны, ноутбуки, пауэрбанки, зарядные устройства и другую электронику. Он предупредил, что перегрев может привести к их поломке или возгоранию. Кроме того, опасно не только оставлять подобные устройства на солнце, но и пользоваться ими в условиях сильного нагрева, подчеркнул специалист.