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Москвичам пообещали жаркую погоду с минимальными осадками на неделе

Отмечается, что кратковременные дожди возможны лишь во второй половине рабочей недели, начиная с четверга.
Гоар Хачатурян 03-08-2026 17:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

С завтрашнего дня погода в Москве будет подходить под категорию «жаркая». Во вторник и среду осадков не ожидается, а дневная температура достигнет +28 градусов. Об этом заявила Zvezdanews метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Во вторник - +25...27, в среду - +26...28, в четверг к вечеру может собраться кратковременный дождь, но до этого температура успеет повыситься до +27...29 градусов. Температура воздуха будет градуса на два выше климатической нормы», - объяснила она.

Во второй половине рабочей недели, по словам Поздняковой, фон атмосферного давления несколько понизится. И поэтому возможно развитие в дневные часы кратковременных дождей различной интенсивности - от небольших до умеренных.

При этом жаркая погода сохраняется, отметила метеоролог. Минимальная ночью - +13...18 градусов, дневная температура - +24...29 градусов. Позднякова добавила, что положительная аномалия продержится до конца недели.

«Неделя будет по-летнему теплой», - отметила синоптик.

Ранее эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко рассказал Zvezdanews, что в жаркую погоду не следует оставлять под прямыми солнечными лучами мобильные телефоны, ноутбуки, пауэрбанки, зарядные устройства и другую электронику. Он предупредил, что перегрев может привести к их поломке или возгоранию. Кроме того, опасно не только оставлять подобные устройства на солнце, но и пользоваться ими в условиях сильного нагрева, подчеркнул специалист.

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