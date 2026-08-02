Эксперт перечислил устройства, которыми опасно пользоваться в жару

В жаркую погоду не следует оставлять под прямыми солнечными лучами мобильные телефоны, ноутбуки, пауэрбанки, зарядные устройства и другую электронику, так как перегрев может привести к их поломке или возгоранию. Об этом Zvezdanews рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

По его словам, особенно опасно не только оставлять подобные устройства на солнце, но и пользоваться ими в условиях сильного нагрева.

«Телефоны, ноутбуки, зарядные устройства, пауэрбанки запрещено оставлять на прямом солнце и тем более уже ими пользоваться, поскольку они при перегреве могут выйти из строя и может произойти возгорание», - сказал эксперт.

Кроме того, эксперт рекомендовал не оставлять на солнце газовые зажигалки, электронные сигареты и другие устройства с аккумуляторами.



Бойко также отметил, что под воздействием высокой температуры меняются свойства различных материалов. По его словам, древесина пересыхает, а некоторые материалы становятся более восприимчивыми к возгоранию, поэтому их следует хранить вдали от солнечных лучей и источников тепла.



Во многих регионах России в ближайшие дни сохраняется жаркая погода. До +32°C ожидается сегодня и завтра в Москве.