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Эксперт перечислил устройства, которыми опасно пользоваться в жару

Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко рассказал Zvezdanews, какие предметы в жаркую погоду могут стать причиной возгорания или выйти из строя при перегреве.
Анна Касаткина 02-08-2026 10:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В жаркую погоду не следует оставлять под прямыми солнечными лучами мобильные телефоны, ноутбуки, пауэрбанки, зарядные устройства и другую электронику, так как перегрев может привести к их поломке или возгоранию. Об этом Zvezdanews рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

По его словам, особенно опасно не только оставлять подобные устройства на солнце, но и пользоваться ими в условиях сильного нагрева.

«Телефоны, ноутбуки, зарядные устройства, пауэрбанки запрещено оставлять на прямом солнце и тем более уже ими пользоваться, поскольку они при перегреве могут выйти из строя и может произойти возгорание», - сказал эксперт.

Кроме того, эксперт рекомендовал не оставлять на солнце газовые зажигалки, электронные сигареты и другие устройства с аккумуляторами.

Бойко также отметил, что под воздействием высокой температуры меняются свойства различных материалов. По его словам, древесина пересыхает, а некоторые материалы становятся более восприимчивыми к возгоранию, поэтому их следует хранить вдали от солнечных лучей и источников тепла.

Во многих регионах России в ближайшие дни сохраняется жаркая погода. До +32°C ожидается сегодня и завтра в Москве.

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