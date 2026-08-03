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Вирусолог оценил опасность вируса Бурбон для россиян

По словам Анатолия Альтштейна, Бурбон относится к семейству ортомиксовирусов, к которому относится и хорошо всем известный вирус гриппа.
Сергей Дьячкин 03-08-2026 16:43
© Фото: Robin Loznak, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Вирус Бурбон, который ранее обнаружили в США и для которого пока не разработаны ни вакцина, ни методы лечения, России не угрожает. Об этом рассказал в беседе со Zvezdanews  вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, Бурбон относится к семейству ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae), рода тоготовирусов (Thogotovirus). Интересно, что к этому же семейству, но к другому роду относится и вирус гриппа, который все хорошо знают.

«Это РНК-содержащий вирус, у которого генетический материал разделен на три куска. И он, в отличие от вируса гриппа, не передается воздушно-капельным путем. Он передается только через клещей», - объяснил ученый.

Альтштейн добавил, что клещи, через которых можно заразиться Бурбоном, встречаются только в США и других странах западного полушария. При этом и там случаи заражения через клещей достаточно редки.

«В восточном полушарии, в том числе и в России, этих клещей нет», - подчеркнул Альтштейн.

Вирусолог отметил, что симптомы заражения Бурбоном достаточно общие - повышенная температура, головная боль, тошнота, рвота. Могут быть мышечные спазмы.

«Вот такие симптомы, которые не являются особенно заметными», - резюмировал ученый.

Ранее главный врач ГБУЗ МО «Домодедовская больница» Андрей Осипов объяснил Zvezdanews, что вероятность распространения вируса Бурбон на территории России остается крайне низкой, поскольку переносчики этой инфекции - клещи-звездочки - не характерны для страны, а прямое авиасообщение с США отсутствует. По словам специалиста, американские клещи, которые считаются переносчиками вируса Бурбон, не обитают в европейской части России.

Тем не менее, российские клещи тоже переносят вирусные и бактериальные инфекции, поэтому Осипов рекомендовал соблюдать меры профилактики при посещении лесов и других мест, где возможны укусы клещей: использовать репелленты, носить закрытую одежду, а при обнаружении присосавшегося клеща как можно быстрее удалить его и доставить на исследование.

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