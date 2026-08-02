Врач допустил минимальный риск завоза в Россию опасного клеща-звездочки

Вероятность распространения вируса Бурбон на территории России остается крайне низкой, поскольку переносчики этой инфекции - клещи-звездочки - не характерны для страны, а прямое авиасообщение с США отсутствует. Такое мнение в беседе с Zvezdanews высказал главный врач ГБУЗ МО «Домодедовская больница» Андрей Осипов.

По словам специалиста, американские клещи, которые считаются переносчиками вируса Бурбон, не обитают в европейской части России.

«Клещи такого вида, как в Америке, пока не характерны для европейской части России. Я думаю, что шанс заразиться данным вирусом крайне минимален», - сказал Осипов.

Он отметил, что российские клещи переносят вирусные и бактериальные инфекции. Наиболее опасными среди них являются клещевой вирусный энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз).

Как добавил врач, в Московской области случаи собственного клещевого энцефалита практически не регистрируются.

«В Московской области эндемичная зона только Дубна и Талдом, но на протяжении десятков лет здесь не регистрируется собственных случаев клещевого вирусного энцефалита. Если они есть, то это завозные случаи», - пояснил он.

Наиболее распространенной инфекцией, передаваемой клещами в регионе, остается боррелиоз.

Осипов рекомендовал соблюдать меры профилактики при посещении лесов и других мест, где возможны укусы клещей: использовать репелленты, носить закрытую одежду, а при обнаружении присосавшегося клеща как можно быстрее удалить его и доставить на исследование.

«При укусе клеща нужно обязательно его снять и доставить в лабораторию для определения наличия в нем каких-то инфекций. Если выявлена инфекция, необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы вовремя начать лечение», - подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос о возможности завоза американского клеща в Россию, Осипов допустил такой сценарий теоретически, однако назвал его маловероятным.

«Теоретически завоз возможен, но я думаю, что шанс крайне минимален. Тем более сейчас нет прямого воздушного сообщения между Россией и Соединенными Штатами Америки», - заключил врач.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории России нет. Поводом для заявления стала информация о выявлении случая заражения этой редкой клещевой инфекцией в Нью-Йорке.