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Яйца стали самым подорожавшим товаром в мире в июле

Цены на этот продукт подскочили на 334%.
Виктория Стравинская 03-08-2026 16:38
© Фото: Bernd Weißbrod, dpa, Globallookpress

Яйца стали самым подорожавшим продуктом в мире в июле, а самым подешевевшим – апельсиновый сок. Об этом следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

Так, яйца за прошедший месяц подорожали на 334%, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую биржу. Среди другой сельхозпродукции существенный рост показал овес – цены на него выросли на 15,5%, а также пшеница – с ростом стоимости на 10,4%.

Среди промышленных товаров резкий скачок цен зафиксирован на карбамид, который используется для производства азотных удобрений, и стирол, необходимый для получения каучуков и пластика. Их стоимость выросла на 18,6%. Также подскочили в цене – полипропилен и полиэтилен – на 13,6% и 11,6% соответственно.

Стали дешевле в прошлом месяце лишь несколько товаров, среди которых апельсиновый сок, упавший в цене на 14,8%. Эту же нишу занял чай на индийском рынке, подешевевший на 9,7%.

Что касается яиц, то их дефицит в прошлом месяце зафиксировали в Германии. В ряде немецких магазинов их продавали с ограничениями – не более двух упаковок в одни руки. Причиной этому считают масштабную вспышку болезни Ньюкасла среди кур-несушек в Европе.

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