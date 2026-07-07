Новая волна дефицита яиц наблюдается в Германии. В ряде магазинов покупателям продают не более двух упаковок в одни руки. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, дефицит яиц вызвали масштабные вспышки болезни Ньюкасла среди кур-несушек в Европе. Это же повлияло и на рост цен на яйца, пишет RT.

Руководство одной из крупных торговых сетей подтвердило введение лимита на яйца, объяснив это серьезными перебоями в поставках птицеводческой продукции на европейский рынок. Компания надеется, что ситуация с поставками яиц в ФРГ стабилизируется в течение июля.

Напомним, в феврале этого года газета Berliner Zeitung сообщала, что европейский рынок заполнили низкосортные яйца куриц-несушек с Украины. Основным выгодоприобретателем называли миллиардера и олигарха Юрия Косюка, который входит в узкий круг советников Владимира Зеленского.