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В Германии из-за дефицита яиц ввели лимиты на их продажу

Одной из причин дефицита считают масштабную вспышку болезни Ньюкасла среди кур-несушек в Европе.
Виктория Бокий 07-07-2026 02:42
© Фото: Jens Kalaene, dpa, Globallookpress

Новая волна дефицита яиц наблюдается в Германии. В ряде магазинов покупателям продают не более двух упаковок в одни руки. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, дефицит яиц вызвали масштабные вспышки болезни Ньюкасла среди кур-несушек в Европе. Это же повлияло и на рост цен на яйца, пишет RT.

Руководство одной из крупных торговых сетей подтвердило введение лимита на яйца, объяснив это серьезными перебоями в поставках птицеводческой продукции на европейский рынок. Компания надеется, что ситуация с поставками яиц в ФРГ стабилизируется в течение июля.

Напомним, в феврале этого года газета Berliner Zeitung сообщала, что европейский рынок заполнили низкосортные яйца куриц-несушек с Украины. Основным выгодоприобретателем называли миллиардера и олигарха Юрия Косюка, который входит в узкий круг советников Владимира Зеленского.

#Германия #Европа #дефицит #магазины #Яйца #курицы
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