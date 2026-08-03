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Книгу-биографию Виктора Цоя промаркируют в РФ из-за упоминания наркотиков

В список литературы, где упоминаются наркотики, также вошли произведения Стивена Кинга, Говарда Лавкрафта, Чака Паланика и Виктора Пелевина.
Виктория Стравинская 03-08-2026 15:45
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Роман-антиутопия Энтони Берджесса «Заводной апельсин», рассказ «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта и книга Виталия Калгина «Виктор Цой. Жизнь и “Кино”» пополнили список произведений, в которых есть упоминания наркотиков. Об этом сообщает Российский книжный союз (РКС) и публикует полный перечень книг, подлежащих маркировке.

Однако не только эти произведения пополнили список. В перечень вошли 152 книги, среди которых - «Доктор Сон» и «Ночные кошмары и фантастические видения» Стивена Кинга, «Удушье», «Рождение звука» и «Бойцовский клуб» Чака Паланика, «Аполло» и «Тайные виды на гору Фудзи» Виктора Пелевина.

На данный момент список книг, подлежащих маркировке, содержит более 3 490 произведений. Известно, что перечень пополняется каждую неделю.

Напомним, в августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в искусстве. Он вступил в силу 1 сентября 2025 года. Для таких произведений полагается специальная маркировка.

#биография #пропаганда #литература #маркировка #книги #ркс #рассказы #список книг #роман-антиутопия #российский книжный союз
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
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Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
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