Книгу-биографию Виктора Цоя промаркируют в РФ из-за упоминания наркотиков

Роман-антиутопия Энтони Берджесса «Заводной апельсин», рассказ «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта и книга Виталия Калгина «Виктор Цой. Жизнь и “Кино”» пополнили список произведений, в которых есть упоминания наркотиков. Об этом сообщает Российский книжный союз (РКС) и публикует полный перечень книг, подлежащих маркировке.

Однако не только эти произведения пополнили список. В перечень вошли 152 книги, среди которых - «Доктор Сон» и «Ночные кошмары и фантастические видения» Стивена Кинга, «Удушье», «Рождение звука» и «Бойцовский клуб» Чака Паланика, «Аполло» и «Тайные виды на гору Фудзи» Виктора Пелевина.

На данный момент список книг, подлежащих маркировке, содержит более 3 490 произведений. Известно, что перечень пополняется каждую неделю.

Напомним, в августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в искусстве. Он вступил в силу 1 сентября 2025 года. Для таких произведений полагается специальная маркировка.