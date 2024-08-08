Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в искусстве

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды наркотиков. Они запрещают с 1 сентября 2025 года литературу и фильмы, содержащие информацию о наркотических веществах. Кроме того, запрет касается публикаций в СМИ и Интернете.

Под запрет не попадут произведения искусства, если в них упоминание наркотиков оправдано жанром и является неотъемлемой их частью. Кроме того, норма не будет распространяться на произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года.

При этом не должно быть упоминаний о допустимости, привлекательности, нужде и преимуществах незаконного потребления таких веществ. Для таких произведений полагается специальная маркировка.

Не запретят специализированные фармацевтические и медицинские издания, в которых есть информация о применении наркотических средств в медицинских целях, а еще учебные издания и материалы оперативно-разыскной деятельности.

За обнародование информации о наркотиках без маркировки будут штрафовать физлиц на суммы от 2 000 до 4 000 рублей, должностных лиц и самозанятых - от 10 тысяч до 30 тысяч. Для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.

Уголовная ответственность предусмотрена для тех, кто допустит два нарушения в течение года, либо если нарушитель уже имеет судимость.