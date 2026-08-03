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Авиаэксперт назвал сроки передачи МС-21 авиакомпаниям

Роман Гусаров объяснил, что лайнер относится к среднемагистральному классу, наиболее распространенному в мире.
Сергей Дьячкин 03-08-2026 15:26
© Фото: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» госкорпорации «Ростех» © Видео: ТРК «Звезда»

Первые пассажирские лайнеры МС-21-310 могут начать поступать в авиакомпании уже в конце года. Об этом рассказал в разговоре со Zvezdanews авиаэксперт Роман Гусаров.

По его словам, первый полет МС-21-310, который состоялся сегодня - это один из завершающих этапов создания и запуска в серийное производство нового российского среднемагистрального самолета. Но это еще не финал - предстоит завершить программу летных испытаний.

«Предстоит получить сертификат. Это, так называемая, аттестация самолета, подтверждающая что он безопасен, надежен, соответствует современным требованиям», - объяснил Гусаров.

Он добавил, что требований безопасности к самолетам предъявляется много. В том числе, речь идет о параметрах экологических, экономических, технических.

«Мы надеемся, что это будет завершено до конца года и первые серийные самолеты, в том числе тот, который сегодня полетел, начнут передаваться в авиакомпании», - рассказал авиаэксперт.

Гусаров подчеркнул, что МС-21-310, будучи лайнером стреднемагистрального класса, предназначен для перевозки порядка 180-210 пассажиров. Это самый распространенный класс самолетов в мире.

«Порядка 80% мирового пассажиропотока перевозится на самолетах данного класса - и в Российской Федерации, и в мире. Поэтому этот самолет крайне востребован и очень ожидаем в российских авиакомпаниях», - отметил Гусаров.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в госкорпорацию «Ростех», показала кадры первого полета самолета МС-21-310. Гендиректор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов рассказал, что все системы отработали в полете штатно. По словам Сойнова, это подтверждает, что технологические процессы отлажены, теперь предстоит довести до совершенства все этапы производства. Следующим этапом станет выход на ритмичную равномерную работу цеха окончательной сборки и передача самолетов на летные испытания.

Первый серийный МС-21 был представлен президенту России Владимиру Путину 24 июля во время его посещения Иркутского авиационного завода. Тогда главе государства продемонстрировали самолет и доложили о ходе подготовки машины к первому полету.

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