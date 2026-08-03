Появились кадры первого полета самолета МС-21

Появились кадры первого полета импортозамещенного пассажирского самолета МС-21-310. Их предоставила Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в госкорпорацию «Ростех».

«Первый серийный самолет МС-21-310 совершил свой первый испытательный полет. Выполнен совместным экипажем с представителем разработчика и заводским летчиком-испытателем. Это большая заслуга коллективов завода, разработчика и наших поставщиков», - рассказал гендиректор Иркутского авиационного завода - филиала ПАО «Яковлев» Андрей Сойнов.

Он добавил, что все системы отработали в полете штатно. По словам Сойнова, это подтверждает, что технологические процессы отлажены, предстоит довести до совершенства все этапы производства.

«Наш следующий этап - выход на ритмичную равномерную работу цеха окончательной сборки и передача самолетов на летные испытания и переход к необходимому темпу выпуска самолетов», - объяснил генеральный директор.

Ранее сообщалось, что первый серийный полностью пассажирский самолет МС-21-310 впервые поднялся в воздух. Испытательный полет состоялся с аэродрома Иркутского авиационного завода - филиала ПАО «Яковлев». Самолет с заводским номером МС.0014 находился в воздухе 1 час 23 минуты.

За это время экипаж поднял машину на высоту до шести тысяч метров и разогнал ее до 600 километров в час, проверив устойчивость и управляемость самолета в различных конфигурациях, а также работу отечественных бортовых систем. Самолетом управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей, Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.

Первый серийный МС-21 был представлен президенту России Владимиру Путину 24 июля во время его посещения Иркутского авиационного завода. Тогда главе государства продемонстрировали самолет и доложили о ходе подготовки машины к первому полету.