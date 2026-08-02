День ВДВ на передовой: десантники наступают на Добропольском направлении

Военный корреспондент Zvezdanews рассказал о том, как военнослужащие ВДВ героически выполняют поставленные задачи в зоне спецоперации. День Воздушно-десантных войск они встречают там, где решается судьба Донбасса.

Пока враг пытается удержать позиции, главные герои праздника делают то, что умеют лучше всего - наступают. В ходе СВО ВДВ доказали свою репутацию элитного рода войск, действуя как современная, технологичная и высокомотивированная ударная сила. Десантники участвуют в ключевых операциях на многих направлениях, и девиз «Никто, кроме нас!» неизменно звучит в авангарде наступления.

Псковские десантники - это герои. Они воюют на всех направлениях и везде, где они были - везде побеждали. Но и там, где они есть сейчас - противник этому совсем не рад.

Псковское соединение ВДВ группировки войск Центр сейчас выполняет задачи на Добропольском направлении. Город остается последним крупным опорным пунктом ВСУ на западе ДНР. Группировка «Центр» продолжает сжимать кольцо вокруг него, наступая с двух направлений: от ранее освобожденного Гришино и по линии Белицкое-Родинское.

А севернее «Центр» создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Теперь для наших подразделений открыт путь на Райское, Новоигоровка и Алексеево-Дружковку. Самый свежий пример работы Псковских десантников - освобождение Шевченко.

На заходе в Шевченко группа наших бойцов зашла в первые дома на окраине. Провели зачистку, закрепились, осмотрели вокруг все и заняли позицию. Когда начался вражеский обстрел - они сидели в погребе и их засыпало. Многие на их месте растерялись бы, но только не десантники - у наших военных получилось выбраться самостоятельно. Они быстро выкопались, выбрались и заняли соседний участок на соседней улице, после чего продвинулись еще дальше.

Универсальность - еще одно качество, которое отличает десантные соединения. Благодаря колоссальной выучке, ВДВ способны решать задачи любого профиля: от высокоточной работы с беспилотниками до дерзких штурмов и сложнейших разведывательных операций - какие задачи ставятся, такие они и выполняют. Где-то пройтись, чтобы проложить маршрут штурмовым группам дорогу, где-то что-то заминировать.

Высокий профессионализм десантников -это важно, но определяющим качеством остается их характер. Он формируется через годы тренировок и боевых выходов, в условиях постоянного стресса и ответственности.

Как говорят сами бойцы - десантником нельзя родиться, десантником можно только стать. Это как закалять, ковать металл - постоянные испытания, постоянная психологическая и физическая проверка на всевозможные стрессовые условия, на всевозможные проблемные вещи. Десантники закаляются как сталь - становятся прочными, упругими, но не теряют своей твердости.

Поздравления подождут. Десантники на передовой, и их главная работа - выполнять приказ. Без лишнего шума и громких слов. При выполнении задачи, праздник у бойца лишь в душе, а мозг и тело заняты выполнением приказа. Отдохнут они уже после боя - чтобы боец почувствовал праздник, ему дадут дополнительные дни отдыха.

Пока враг не сломлен, для десантников праздник - это еще один день, прожитый с честью. И каждый из них знает: за их спинами Родина, которую они защищают, и люди, которые ждут их домой.

Ранее на Красной площади в Москве состоялось торжественное празднование Дня ВДВ. В нем приняли участие действующие военнослужащие, ветераны Воздушно-десантных войск, участники специальной военной операции, а также воспитанники военно-патриотических клубов. Во время торжественной части была зачитана поздравительная телеграмма президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина, адресованная личному составу.

Больше материалов о событиях в зоне спецоперации - в совместном проекте «Звезды» и ТАСС «Сводки Совинформбюро».