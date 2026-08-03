МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп анонсировал переговоры между США и Ираном

Дональд Трамп заявил, что сейчас готовится сделка по Ормузскому проливу.
Анастасия Митина 03-08-2026 01:50
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

США и Иран проведут 3 августа переговоры. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра (3 августа. - Ред.) днем», - сказал он журналистам.

Глава Белого дома отметил, что сейчас готовится сделка по Ормузскому проливу, за ней якобы последует соглашение по денуклеаризации Исламской Республики. Он также заявил, что отменил запланированную атаку на Иран по просьбе стран Ближнего Востока - Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Ирана.

Ранее израильский телеканал N12 сообщил, что Трамп отменил очередной удар по Ирану после согласования ключевых условий сделки между странами с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи. В первую очередь речь идет о том, что стороны нашли компромисс по Ормузскому проливу. Так, суда будут заходить в Персидский залив через территориальные воды Ирана, а выходить - через Оман.

#сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Иран #переговоры #Соглашение #Ормузский пролив #денуклеаризация #сделка #атаки
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 