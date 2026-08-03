Трамп анонсировал переговоры между США и Ираном

США и Иран проведут 3 августа переговоры. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра (3 августа. - Ред.) днем», - сказал он журналистам.

Глава Белого дома отметил, что сейчас готовится сделка по Ормузскому проливу, за ней якобы последует соглашение по денуклеаризации Исламской Республики. Он также заявил, что отменил запланированную атаку на Иран по просьбе стран Ближнего Востока - Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Ирана.

Ранее израильский телеканал N12 сообщил, что Трамп отменил очередной удар по Ирану после согласования ключевых условий сделки между странами с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи. В первую очередь речь идет о том, что стороны нашли компромисс по Ормузскому проливу. Так, суда будут заходить в Персидский залив через территориальные воды Ирана, а выходить - через Оман.