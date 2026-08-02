МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

N12: Трамп отменил очередной удар по Ирану ради заключения сделки

Американский лидер провел переговоры с Аббасом Аракчи.
Константин Денисов 02-08-2026 12:30
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отменил очередной удар по Ирану после согласования ключевых условий сделки между странами с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи. Об этом сообщает израильский телеканал N12.

«Положительный ответ Аракчи стал одной из причин, по которой Трамп согласился отменить нападение на Иран», - рассказал телеканалу знакомый с ситуацией анонимный собеседник.

В первую очередь идет о том, что стороны нашли компромисс по Ормузскому проливу. Согласно ему, суда будут заходить в Персидский залив через территориальные воды Ирана, а выходить - через Оман.

Соответствующие переговоры идут с Катаром, представители которого отдельно переговорили с Ираном и отдельно - с представителями Белого дома. В Катаре рассчитывают на то, что со временем нормальное судоходство в прежнем формате восстановится полностью.

Ранее сообщалось о том, что Иран сохранит особый режим прохода российских судов через Ормузский пролив. Этот формат будет распространяться на все дружественные Ирану государства.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Иран #переговоры #Ормузский пролив #катар #Персидский залив #Оман #судоходство
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 