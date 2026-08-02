N12: Трамп отменил очередной удар по Ирану ради заключения сделки

Президент США Дональд Трамп отменил очередной удар по Ирану после согласования ключевых условий сделки между странами с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи. Об этом сообщает израильский телеканал N12.

«Положительный ответ Аракчи стал одной из причин, по которой Трамп согласился отменить нападение на Иран», - рассказал телеканалу знакомый с ситуацией анонимный собеседник.

В первую очередь идет о том, что стороны нашли компромисс по Ормузскому проливу. Согласно ему, суда будут заходить в Персидский залив через территориальные воды Ирана, а выходить - через Оман.

Соответствующие переговоры идут с Катаром, представители которого отдельно переговорили с Ираном и отдельно - с представителями Белого дома. В Катаре рассчитывают на то, что со временем нормальное судоходство в прежнем формате восстановится полностью.

Ранее сообщалось о том, что Иран сохранит особый режим прохода российских судов через Ормузский пролив. Этот формат будет распространяться на все дружественные Ирану государства.