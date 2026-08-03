Операторы БПЛА уничтожили два фургона и микроавтобус ВСУ в Краматорске

Расчеты ударных беспилотников подразделения войск беспилотных систем Добровольческого корпуса группировки войск «Юг» уничтожили два фургона и микроавтобус ВСУ в Краматорске. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, технику обнаружили во время воздушной разведки на стоянках в городской застройке. В Минобороны утверждают, что автомобили использовались для перевозки личного состава и материально-технического обеспечения украинских подразделений.

После выявления целей операторы направили к ним FPV-дроны. На опубликованных кадрах сначала показаны припаркованные автомобили, отмеченные красными кругами и подписями. Один из них микроавтобус, еще два - фургоны ВСУ.

Далее видео демонстрирует сближение беспилотников с целями на малой высоте. Камера последовательно фиксирует белый микроавтобус, припаркованный рядом с жилыми зданиями, а также два темных фургона, находившихся среди деревьев и во дворах. Все три машины были поражены.

В ведомстве связали возможность наносить удары по технике в Краматорске с продвижением подразделений группировки «Юг» в направлении Славянско-Краматорской агломерации. По оценке министерства, это расширяет зону применения беспилотной авиации и позволяет поражать объекты логистики на большем удалении от линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.