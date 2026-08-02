На южных подступах к Дружковке группировка «Центр» создает плацдарм для дальнейшего наступления, а также подходит к трассам, через которые ВСУ снабжают свои формирования, как в самом городе, так и пригородах. В частности - через Новогригоровку. К ней наши подразделения приблизились почти вплотную, освободив на этой неделе Красный Кут. Это небольшое село, но оно имеет важное значение - не своим размером, а положением. Поэтому ВСУ пытались всеми силами его удержать. О том, как шли бои за Красный кут рассказал военкор Zvezdanews.

Путь штурмовикам для наступления на Красный Кут расчищали асы беспилотной авиации группировки войск «Центр». Филигранно залетали в подвалы, где сидели украинские боевики, сбивали вражеские гексакоптеры, которые пытались минировать дороги. Тем временем наша пехота прорвала оборону ВСУ на подходах. Бойцы незаметно просочились в само село.

Туда шли три дня. Расстояние от нулевой точки составляет 30 километров. Враг выстроил на пути систему рвов, препятствий и колючей проволоки, которые нашим бойцам приходилось преодолевать.

Заходили в Красный Кут со стороны Павловки, Приюта и Торского. Эти села освободили ранее. Когда накопили силы, начали штурм. ВСУшники сначала оказывали сопротивление. Они сидели в каждом доме, а их в селе несколько десятков. В окнах неприятель оборудовал огневые точки.

Уничтожили пулеметчика, а еще снайпера, который не давал пройти нашим штурмовым группам. Украинские боевики, когда поняли, что не могут противостоять Армии России, пустились в бега. Их догоняли операторы дронов.

В блиндажах ВСУшники бросали технику, документы и оружие - американский гранатомет, немецкий автомат. Это НАТОвские подарки, которыми украинские боевики воевали в Красном Куте - теперь трофеи группировки войск «Центр».

Российский триколор в селе Красный Кут развернули гвардейцы 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии. Взяли под контроль лесопосадку - там враг серьезно укрепился, были склады и точки запуска дронов. Самые опасные враги сейчас - это подразделения беспилотных авиаций. Теперь же за счет зачистки этого леса, взлетки противника были оттеснены дальше непосредственно от линии фронта.

Чтобы сдержать наступление российских бойцов в Красный Кут враг перебросил много боевиков, в том числе иностранных наемников - они там так и остались. Красный Кут село небольшое, но стратегически важное. Взятие под контроль этой территории позволяет группировке «Центр» выйти на Торецкое и Новогригоровку. Впереди – Дружковка. До города, где у ВСУ крупный оборонительный бастион, меньше 10 километров. В дальнейшем взятие Дружковки откроет российской армии путь на Славянск и Кроматорск. А там и полное освобождение территории ДНР от формирований киевского режима.

Группировка войск «Центр» сейчас продвигается и севернее Красноармейска, что также создает угрозу для славянско-краматорской группировки ВСУ. Российские бойцы вошли в черту Доброполья, бои и на подходах к городу. Враг наспех укрепляет оборону, только сдержать натиск получается с трудом.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной, орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Е.А. Щаденко в связи с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области. Глава военного ведомства подчеркнул, что освобождение населенного пункта стало свидетельством мужества и стойкости военнослужащих. По его словам, этот успех войдет в историю боевого пути прославленного соединения.