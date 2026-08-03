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Минск пригрозил Латвии несимметричными мерами из-за закрытия границы

В Белоруссии посчитали неубедительными ссылки на «технический сбой» на КПП «Патерниеки».
Владимир Рубанов 03-08-2026 14:27
© Фото: Alexander Welscher dpa, Global Look Press

Минск готов предпринять ответные, в том числе «несимметричные» меры, чтобы защитить свои интересы после закрытия Латвией единственного пункта пропуска «Патерниеки» на границе. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Белоруссии.

В Минске считают, что ссылки на «технический сбой» на латвийском КПП не убедительны. Там указывают на признания водителей, которые утверждают, что им было предписано развернуться по письменному указанию министра внутренних дел Латвии Яниса Домбравы.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что граждан не предупредили заранее о закрытии пункта пропуска. Ситуация напоминает действия литовских властей в конце 2025 года, говорится в заявлении. В МИД считают, что такие шаги наносят ущерб транзитным маршрутам и экономическим интересам Латвии.

Белоруссия расценивает случившееся как очередное нарушение «европейских ценностей», о которых так любят говорить в балтийских странах, подчеркнули в Минске. По оценке дипведомства, «свобода передвижения граждан снова принесена в жертву внутренней политической ситуации».

Латвия объявила о закрытии пункта пропуска «Патерниеки» по техническим причинам за три дня до этого. Как отмечал латвийский портал Press, перед тем глава МВД рекомендовал гражданам избегать поездок в Белоруссию и не возвращаться через ее территорию. Он объяснил это продолжающейся «миграционной гибридной войной», которая создает риски для безопасности на границе.

В октябре 2025 года Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц. В ответ Минск остановил пропуск литовских фур, оставив в стране порядка полутора тысяч грузовиков. Вильнюс неоднократно просил открыть для них проезд, в том числе обращался за помощью в Еврокомиссию. Процесс возврата задержанных транспортных средств растянулся на месяцы.

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