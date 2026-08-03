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Первый серийный импортозамещенный МС-21 поднялся в воздух

Полет продолжался один час 23 минуты на высотах до 6 000 метров и приборных скоростях до 600 километров в час.
Андрей Аркадьев 03-08-2026 11:16
© Фото: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» госкорпорации «Ростех» © Видео: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» госкорпорации «Ростех»

Первый серийный полностью импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310 впервые поднялся в воздух. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех».

Испытательный полет состоялся с аэродрома Иркутского авиационного завода - филиала ПАО «Яковлев». Самолет с заводским номером МС.0014 находился в воздухе 1 час 23 минуты. За это время экипаж поднял машину на высоту до шести тысяч метров и разогнал ее до 600 километров в час, проверив устойчивость и управляемость самолета в различных конфигурациях, а также работу отечественных бортовых систем.

Самолетом управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей, Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.

«Первая серийная машина показала себя хорошо, полетное задание выполнено полностью», - сообщил Таскаев.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха заявил, что Иркутский авиационный завод подтвердил готовность изготовить первую партию из 18 самолетов МС-21 и приступить к выполнению следующих заказов. Он напомнил, что соответствующие решения на прошлой неделе приняло правительство России по поручению президента Владимира Путина.

Главный конструктор программы МС-21 Виталий Нарышкин отметил, что первый полет серийного самолета имеет важное значение для подготовки к началу серийных поставок. По его словам, уже отработаны ключевые этапы производства и прохождения через летно-испытательную станцию.

«Впоследствии это позволит максимально сократить срок между получением сертификата и началом серийных поставок МС-21», - сказал он.

Генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов сообщил, что в ходе подготовки первого серийного самолета предприятие проверило работу производственных процессов и приступило к их дальнейшей оптимизации для выхода на плановые темпы выпуска.

Первый серийный МС-21 был представлен президенту России Владимиру Путину 24 июля во время его посещения Иркутского авиационного завода. Тогда главе государства продемонстрировали самолет и доложили о ходе подготовки машины к первому полету.

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