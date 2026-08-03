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Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

В список вузов входят Российский университет транспорта (МИИТ), а также частные и региональные учебные заведения.
Гоар Хачатурян 03-08-2026 13:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Рособрнадзор предупредил 19 российских вузов о недопустимости невыполнения обязательных предписаний. В официальном канале в мессенджере «Макс» ведомство предложило принять меры по обеспечению соблюдения норм в рамках федерального госконтроля в сфере образования.

«Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий», - говорится в сообщении.

В числе упомянутых вузов - Российский университет транспорта (МИИТ), Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова, а также частные и региональные учебные заведения.

Напомним, заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский заявил, что российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования к 2030 году. По его словам, в тестовом проекте принимают участие 17 вузов.

Председатель правительства Михаил Мишустин ранее подписал документ о новой системе обучения в вузах. Он утвердил правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования до 2029/30 учебного года.

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