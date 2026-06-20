Мишустин подписал документ о новой системе обучения в вузах

Правительство России утвердило правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования до 2029/30 учебного года. Реализация пилотного проекта стартовала по указу Владимира Путина 1 сентября 2023 года для перехода к новым уровням высшего образования - базовому, специализированному (магистратура и ординатура) и профессиональному (аспирантура).

«В России продолжится реализация пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Постановления, утверждающие правила его проведения в 2026/2027–2029/2030 учебных годах, а также перечень специальностей и направлений подготовки, обучение по которым будет идти в его рамках, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», - говорится в заявлении.

Сроки получения базового высшего образования составляют от 4 до 6 лет, магистратуры - от 1 до 3 лет. Во время пилотного проекта вузы разрабатывают образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования и требования к программам аспирантуры, а также определяют сроки учебы.

В пилотном проекте в 2026/2027 - 2029/2030 учебных годах примут участие 17 вузов. Из них шесть уже участвуют с 2023 года, а 11 станут новыми участниками. Обучение в рамках пилотного проекта продолжит идти более чем по 100 специальностям, таким как математика и механика, компьютерные и информационные науки, информационная безопасность, химия, медицина, фармация, биологические науки, машиностроение и транспорт, фотоника и приборостроение, государственное и муниципальное управление, региональная и отраслевая экономика, лингвистика, реклама и связи с общественностью.

В январе первый зампредседатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева сообщала, что с 1 сентября 2026 года формы «бакалавр» и «магистр» в России отменят, на их место введут базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, Минобрнауки заявляло, что массовый запуск новой системы образования в вузах произойдет в стране в 2027-2028 учебном году.