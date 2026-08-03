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В центре Гамалеи анонсировали создание трех новых вакцин от рака

Ученые собираются разработать препараты против рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.
Владимир Рубанов 03-08-2026 13:02
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Global Look Press

В России собираются разработать три новые вакцины против онкологических заболеваний. Об этом сообщил РИА Новости Александр Гинцбург, академик РАН и научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Речь идет о препаратах против рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.

По информации Всемирной организации здравоохранения, рак легких - это наиболее часто диагностируемый вид рака. Из всех случаев злокачественных опухолей легких примерно 85% составляют немелкоклеточные формы. Гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн заявил, что препарат для лечения мелкоклеточного рака легких станет следующим шагом после онковакцины против меланомы.

Ранее сообщалось, что первый пациент, который получил российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Необходимые иммунные реакции были зафиксированы. По информации из института Герцена, пациент продолжает лечение и чувствует себя нормально. Ему предстоит еще две вакцинации.

В апреле первый пациент, 60-летний житель Курской области, получил персонализированную вакцину против меланомы. На очереди стоят еще 19 пациентов, отобранных институтом Герцена для дальнейшего испытания препарата.

Кроме того, российские ученые из Университета дружбы народов разработали новый метод лечения рака легких. В его основе лежит препарат для снижения уровня холестерина, который при использовании в комбинированной терапии демонстрирует высокую эффективность в лечении даже самых агрессивных форм опухолей.

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