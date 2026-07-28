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Гинцбург рассказал о самочувствии первого пациента с вакциной против меланомы

Препарат был разработан российскими фармацевтами.
Константин Денисов 28-07-2026 12:38
© Фото: Molly Riley, White House, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Директор ФГБУ «НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи» Александр Гинцбург в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о самочувствии первого пациента, которому вводят новую российскую вакцину против меланомы.

«Самочувствие хорошее. Объективные показатели показывают, что вакцина начала работать. Не только в плане общих иммунологических показателей, но и специфичных для действия данного персонализированного препарата», - сказал Гинцбург.

В то же время он отметил, что пока слишком рано делать более глобальные выводы, поскольку прошло еще слишком мало времени. На очереди стоят еще 19 пациентов, отобранных институтом Герцена для дальнейшего испытания вакцины.

«Речь идет о том, что, согласно госзаданию, в рамках обязательного медицинского страхования высокотехнологическая медицинская помощь оказывается полностью за счет государства. В этом году мы совместно с институтом Герцена должны пролечить на те деньги, которые отпущены государством, 20 больных», - сообщил Гинцбург.

Он напомнил, что помощь пациентам оказывается совершенно бесплатно, за счет государства. Врачи сами определяют тех, кто сможет попробовать на себе действие препарата, исходя из симптомов, состояния и стадии заболевания.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова объяснила, как работает персонализированная вакцина от рака.

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