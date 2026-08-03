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В Германии признали бюджетную ситуацию в стране катастрофической

Во многих технологических областях Германия больше не занимает ведущих позиций.
Анастасия Митина 03-08-2026 01:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ситуацию с немецким бюджетом признали катастрофической. Об этом заявила министр труда ФРГ Бербель Бас.

«Бюджетная ситуация в стране катастрофическая <...> Во многих технологических областях мы больше не занимаем ведущих позиций», - сказала она в интервью телеканалу ZDF.

Бас также отметила, что в технологическом плане страну опережают несколько стран, в том числе и Китай. По ее мнению, на экономическую ситуацию в ФРГ влияют продолжающиеся в мире конфликты.

Она также прокомментировала уровень безработицы в Германии, который превысил отметку в 3 миллиона. Это произошло из-за того, что крупные немецкие концерны автомобильной, химической и сталелитейной промышленности сейчас сокращают рабочие места.

Уже несколько лет Германия находится в состоянии общей экономической стагнации. Его связывали в том числе с высокими ценами на энергоносители после прекращения поставок газа из России, отмечает 360.ru.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что отсутствие поставок российского газа стало причиной масштабного энергетического кризиса в Германии. Он также упомянул о совершенно иных вызовах со стороны Китая.

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