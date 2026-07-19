Отсутствие поставок российского газа стало причиной масштабного энергетического кризиса в Германии. Это признал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. В интервью телеканалу ZDF он также упомянул о совершенно иных вызовах со стороны Китая.

«Продолжающийся энергетический кризис из-за отсутствия российского газа», - сказал политик.

Пока Мерц делает очевидные заявления, в Германии все громче звучат призывы к диалогу с Россией. Так, депутат-оппозиционер бундестага Маркус Фрондмайер предложил Мерцу позвонить Владимиру Путину. Последним главой немецкого кабмина, который говорил с Кремлем, был Олаф Шольц, напомнил парламентарий. По его мнению, официальный Берлин должен быть заинтересован в подобных переговорах.

Ранее о необходимости отказаться от бойкота российских энергоресурсов заявила немецкий политик Алиса Вайдель. Лидер оппозиционной партии «АдГ» назвала дешевый российский газ секретом успеха программы «Сделано в Германии». Потеря этой энергии, по мнению Вайдель, отбросила ФРГ на годы назад.

Кроме того, поддержка антироссийских санкций стоила Берлину сотни тысяч рабочих мест, резюмировала она. Вайдель также напомнила, что до 2022 года доля импорта российской нефти составляла 30 процентов, а газа – 50 процентов.