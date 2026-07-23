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В Великобритании предложили отправлять заключенных на Украину ради экономии

Отправка заключенных на Украину решит проблему с перегрузкой тюрем в Великобритании.
Анастасия Митина 23-07-2026 01:11
© Фото: Dmitriy Puzyrev, Russian Look, Global look press

Британский дипломат Иан Прауд в шутку предложил отправлять на Украину заключенных. Это связанно с перегруженностью тюрем в Великобритании.

«Мы могли бы отправлять заключенных на Украину», - написал он в соцсети X.

Дипломат отметил, что в Великобритании не хватает места в тюрьмах, а Украине нужны люди. Также это решение поможет Лондону сэкономить деньги.

Ранее стало известно, что в ближайшее время более ста осужденных за сексуальное насилие будут освобождены из британских тюрем на фоне их перегрузки. Всего за год британские власти досрочно освободили 48,9 тысяч заключенных.

#Украина #дипломат #Великобритания #Заключенные #тюрьмы #экономия
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