В Великобритании предложили отправлять заключенных на Украину ради экономии

Британский дипломат Иан Прауд в шутку предложил отправлять на Украину заключенных. Это связанно с перегруженностью тюрем в Великобритании.
«Мы могли бы отправлять заключенных на Украину», - написал он в соцсети X.
Дипломат отметил, что в Великобритании не хватает места в тюрьмах, а Украине нужны люди. Также это решение поможет Лондону сэкономить деньги.
Ранее стало известно, что в ближайшее время более ста осужденных за сексуальное насилие будут освобождены из британских тюрем на фоне их перегрузки. Всего за год британские власти досрочно освободили 48,9 тысяч заключенных.
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