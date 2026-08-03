Дроноводы уничтожили украинский БТР-4 на Добропольском направлении

Расчеты ударных беспилотников подразделения беспилотных систем соединения специального назначения группировки войск «Центр» нанесли серию ударов по технике и личному составу Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, операторы дронов действовали во взаимодействии с разведывательными подразделениями, выявляя цели на переднем крае и нанося по ним точные удары. Как утверждают в министерстве, это позволило нарушить ротацию и снабжение украинских подразделений.

В ходе боевой работы были обнаружены автомобильная техника, боевые бронированные машины, бронетранспортер БТР-4 и багги, которые использовались для перевозки личного состава и боеприпасов. В результате ударов техника была уничтожена. Также украинская сторона понесла потери в живой силе.

Минобороны заявило, что операторы беспилотников поразили багги, которые пытались покинуть район удара. В министерстве отметили, что применение ударных дронов позволяет создавать условия для продвижения российских штурмовых подразделений на Добропольском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.