Патрушев прибыл с визитом в Алжир

Помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев прибыл в Алжир. Об этом сообщила его пресс-служба.

Уточняется, что он уже провел переговоры с генеральным секретарем из министерства внутренних дел местного самоуправления и транспорта. Они обсудили перспективные проекты в сфере двустороннего сотрудничества в морской логистики. Также обсуждалась безопасность судоходства в Средиземном море.

Еще одной темой стала подготовка предстоящих контактов различных министерств, ведомств и компаний по направлениям морской деятельности. Также Патрушев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с пассажирским автобусом. Трагедия произошла 31 июля. Тогда погибли 25 человек, еще 44 получили травмы.

Ранее глава Морской коллегии ознакомился с деятельностью Магаданского морского торгового порта. Патрушев обратил внимание на перспективы развития порта. Это необходимо, чтобы обеспечить регион необходимыми грузами и использовать его в рамках реализации проекта Трансарктического транспортного коридора. Помощник президента осмотрел и площадку строительства Морского логистического центра. Предполагается, что проект позволит полноценно включиться в работу Северного морского пути.

До этого Патрушев в ходе рабочей поездки на Камчатку назвал модернизацию атомного подводного флота одной из ключевых задач развития Военно-морского флота России. Во время выступления перед военнослужащими помощник российского лидера отметил, что приоритетом государственной политики в сфере военно-морской деятельности остается укрепление боевых возможностей флота, а также разработка современного вооружения и техники и совершенствование подготовки личного состава.