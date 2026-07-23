Патрушев назвал главной задачей модернизацию атомного флота РФ

Модернизация атомного подводного флота остается одной из ключевых задач развития Военно-морского флота страны. Об этом заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Важнейшей задачей является сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морских стратегических сил», - подчеркнул он.

Во время рабочей поездки в Камчатский край Патрушев посетил базу подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске. Он ознакомился с вопросами поддержания боевой и оперативной готовности подразделений, обеспечивающих защиту национальных интересов России.

Выступая перед военнослужащими, Патрушев отметил, что приоритетом государственной политики в сфере военно-морской деятельности остается укрепление боевых возможностей флота. А также разработка современного вооружения и техники и совершенствование подготовки личного состава.

По его словам, президент России Владимир Путин поставил перед Военно-морским флотом масштабные задачи по дальнейшему развитию, включая укрепление научного, технологического и кадрового потенциала отрасли. Патрушев отметил, что эти положения закреплены в утвержденной президентом Стратегии развития ВМФ России.

В завершение визита помощник президента поздравил личный состав базы с наступающим Днем Военно-морского флота. Он пожелал морякам успешной службы и вручил награды Морской коллегии отличившимся офицерам-подводникам.

Способность российских подводных лодок ходить подо льдами Северного Ледовитого океана и пропадать с радаров является нашим военным преимуществом. Об этом на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными в Сарове заявил Владимир Путин.