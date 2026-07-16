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Танк Т-90 «Прорыв» стер в пыль пункт запуска БПЛА в Запорожской области

Танкистам помогают работать дроны-разведчики, вычисляющие цели и корректирующие стрельбу.
Павел Кольцов Константин Денисов 16-07-2026 05:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В зоне спецоперации подразделения группировки «Восток» вскрыли сеть вражеских пунктов управления БПЛА в Запорожской области. Их местонахождение вычислила воздушная разведка. После чего удар по позициям ВСУ нанесли танкисты. Т-90М «Прорыв» уничтожил точки запуска беспилотников вместе с техникой и личным составом.

Так на Запорожском направлении танк т-90 м «Прорыв» восточной группировки бьет по пункту управления вражескими FPV-дронами с закрытой огневой позиции. Это по навесной траектории, как гаубичное орудие. Командир танка цель не наблюдает. Стрельбу корректирует дрон воздушной разведки. 

«Дрон зависает над местом куда будет вестись огонь и начинает корректировать: юг, север, 20-30 метров. Основная корректировка - по карте приложению, но пилоты уже настолько опытные, что на глаз определяют расстояние до цели», - объяснил командир подразделения беспилотных систем с позывным Меджик.

Система управления огнем Т-90 наводится по координатам за считанные секунды. Первый снаряд пристрелочный, второй уничтожает дроноводов противника. Так экипажи 5-й отдельной гвардейской танковой бригады группировки войск «Восток» достают цели с расстояния 10-12 километров.

«Изначально танк направлен на точную стрельбу как прямой наводкой, так и из зопа. Опыта много, из зопов стреляем часто и знаем, по каким целям с какими особенностями работать», - рассказал командир танковой роты с позывным Колос.

Мобильность танка позволяет оперативно отрабатывать по срочным целям: точкам взлета БПЛА, транспорту с боеприпасами и живой силой противника.

Сейчас танкисты работают с закрытых огневых позиций, но при необходимости могут очень быстро эти позиции менять, нанося внезапные удары по противнику на разную дальность с различных направлений. Такие позиции определяются заранее. В запасе сразу несколько у каждого экипажа.

«Куда заехать, куда отъехать - все это проходится пешком. Проверяются маршруты. Мы отстрелялись, уходим на запасную позицию. Где ближе, где дальше, чтобы спрятаться и FPV не видели нас», - рассказал механик - водитель с позывным Федот.

На Запорожском направлении подразделения группировки войск «Восток» продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения. Уверенно формируется петля вокруг Ореховского укрепрайона ВСУ, уничтожение которого позволит развернуть наступательные действия на столицу региона. Находить слабые места, вклиниваться и разваливать линию вражеской обороны удается совместными усилиями танкистов, штурмовиков, артиллерийских расчётов, операторов беспилотных систем.

«Стараемся установить полный контроль в небе, чтобы штурмовые подразделения зашли уже без стрелкового боя. Это обеспечивают ударные дроны - маршруты, вскрытие позиций, пунктов БПЛА», - добавил Меджик.

Командир постоянно носит с собой иконы, с которыми его прадед в пехоте прошел всю Великую Отечественную войну. Для оператора беспилотных систем - это оберег и напоминание, для чего он здесь.

#разведка #ВС РФ #танк #бпла #беспилотники #ВСУ #дроны #наш эксклюзив #запорожская область #Ореховское направление #танк Т-90М "Прорыв"
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