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На Земле вспыхнула мощная магнитная буря

Ученые оценили уровень в G3.3.
Константин Денисов 04-07-2026 20:54
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л, Global Look Press

Мощная магнитная буря началась на Земле 4 июля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«На Земле с опозданием на сутки относительно графика все же началась спрогнозированная еще 2 дня назад сильная магнитная буря уровня G3», - говорится в сообщении.

Ученые добавили, что с 14.00 по московскому времени 3 июля Земля еще держалась под воздействием вспышки на солнце, однако геомагнитное поле планеты все же уступило ей.

Согласно наблюдений специалистов, текущая буря стала второй по мощности в 2026 году. Первую планета испытала в конце января.

Ранее врач-терапевт Константин Спахов перечислил способы подготовить организм к магнитным бурям.

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