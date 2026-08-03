Состояние раненых при атаке ВСУ под Белгородом девочек оценивается как среднее

Пострадавшие в результате удара ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка Белгородской области две девочки находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей в России Мария Львова-Белова.

«По предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести», - говорится в сообщении в ее канале в Max.

Отмечается, что девочки семи и девяти лет были госпитализированы в районную больницу с множественными осколочными ранениями. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Детский омбудсмен назвала произошедшее очередным бесчеловечным террористическим актом со стороны киевского режима.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что украинский беспилотник атаковал село Принцевка Валуйского округа Белгородской области. В результате атаки смертельные ранения получила 13-летняя девочка.

Также пострадали две девочки. Они получили множественные осколочные ранения и были доставлены в медучреждения.