Белоусов: 111 десантников удостоены звания Героя России за мужество в ходе СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск. Поздравление опубликовало Минобороны России.

Глава военного ведомства отметил, что девиз десантников «Никто, кроме нас!» отражает славную историю Воздушно-десантных войск и их предназначение выполнять наиболее ответственные задачи на самых трудных и опасных участках.

По словам Белоусова, военнослужащие ВДВ продолжают традиции своих предшественников и успешно действуют в ходе специальной военной операции.

«Сегодня военнослужащие Воздушно-десантных войск успешно продолжают традиции предшественников. Действуют эффективно в условиях специальной военной операции, с честью отстаивать национальные интересы страны. За проявленные мужество и героизм 111 десантников удостоены высокого звания Героя Российской Федерации», - говорится в поздравлении.

Министр обороны также пожелал военнослужащим и ветеранам Воздушно-десантных войск крепкого здоровья и новых побед.



День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечается в России 2 августа. Ранее с праздником военнослужащих и ветеранов ВДВ поздравил Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в рядах «крылатой пехоты» всегда служили люди крепкой закалки и особо подчеркнул «умелые и решительные действия десантников», которые, по его словам, сегодня проявляют героизм и мужество на самых ответственных участках фронта.



Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.