Путин заявил о героизме десантников в поздравлении с Днем ВДВ

Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ, подчеркнув их вклад в защиту страны и сохранение боевых традиций. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Президент России отметил, что в рядах ВДВ «всегда служили люди крепкой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером, братской сплоченностью и взаимовыручкой».

По словам Путина, современные десантники продолжают традиции своих предшественников и достойно выполняют поставленные задачи.

«Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции, проявляют героизм и мужество на самых ответственных участках фронта», - говорится в поздравлении.

Путин выразил уверенность, что личный состав Воздушно-десантных войск и впредь будет вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности России. В завершение он пожелал военнослужащим, ветеранам и их семьям успехов и всего наилучшего.

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечается в России 2 августа. Дата связана с событиями 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые был высажен воздушный десант из 12 человек, что считается днем рождения ВДВ.