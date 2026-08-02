ПВО за ночь сбила 635 украинских дрона в небе над Россией

Средства ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Атаке подверглись 17 регионов России: Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Тульская области и Московская области, а также Москва, Республика Крым и Краснодарский край.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столицы направлялись шесть дронов. На местах падения обломков работают экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует.

28 июля Москва подверглась одной из самых массированных атак дронов противника за все время. В сторону столицы направлялись 390 дронов боевиков. Большинство из них удалось ликвидировать на дальних подступах к городу. Еще 81 беспилотник были сбит ближе к Москве.