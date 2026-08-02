Робота «Курьер» превратили в мобильный комплекс борьбы с дронами

Наземный робототехнический комплекс «Курьер» оснастили обновленным прицельным комплексом, благодаря которому платформа может выполнять задачи по борьбе с беспилотниками. В его состав входят оптическая камера, тепловизор, дальномер и система сопровождения цели, облегчающая работу оператора.

После захвата цели система удерживает ее в поле зрения, а оператору остается подтвердить открытие огня. Для поражения воздушных объектов комплекс использует пулеметное вооружение, установленное на дистанционно управляемой турели.

Точность стрельбы повышают баллистический вычислитель, лазерный дальномер и метеодатчик. Они автоматически учитывают расстояние до цели, температуру воздуха и атмосферное давление, рассчитывая необходимые поправки перед выстрелом.

Разработчики отмечают, что комплекс уже применялся для отражения атак беспилотников в зоне специальной военной операции. После получения информации о приближении воздушной цели расчет наводил боевой модуль через тепловизионный прицел и открывал огонь.

Возможности модернизированного НРТК впервые подробно показали в новом выпуске программы «Военная приемка». Авторы продемонстрировали работу системы сопровождения воздушных целей и рассказали о боевом применении платформы.

В дальнейшем возможности «Курьера» планируют расширить. Одним из перспективных направлений станет установка лазерной системы.