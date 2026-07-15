МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле получают сигналы от США о готовности вернуться к ситуации на Украине

Дмитрий Песков предположил, что Вашингтон может вернуться к усилиям по украинскому урегулированию после снижения напряженности на Ближнем Востоке.
Анна Касаткина 15-07-2026 14:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Москва получает от Вашингтона сигналы о готовности США продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Это станет возможным, когда американские власти смогут уделять этому вопросу больше внимания. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время ситуация в зоне Персидского залива остается приоритетом для США, поэтому украинская тематика временно отошла на второй план.

«Мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы... продолжить оказывать содействие в плане украинского урегулирования», - заявил Песков.

Четвертого июля российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в телефонном разговоре затронули тему Украины, ранее рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. В ходе разговора Путин обрисовал Трампу реальное положение дел на фронте, рассказал о наступлении российской армии по всем направлениям спецоперации, а также акцентировал внимание на предпочтительности дипломатического урегулирования конфликта.

#Украина #сша #Ситуация на Украине #Кремль #переговоры #Дмитрий Песков #переговоры по Украине #конфликт на Украине #брифинг пескова
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 