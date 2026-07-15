В Кремле получают сигналы от США о готовности вернуться к ситуации на Украине

Москва получает от Вашингтона сигналы о готовности США продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Это станет возможным, когда американские власти смогут уделять этому вопросу больше внимания. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время ситуация в зоне Персидского залива остается приоритетом для США, поэтому украинская тематика временно отошла на второй план.

«Мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы... продолжить оказывать содействие в плане украинского урегулирования», - заявил Песков.

Четвертого июля российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в телефонном разговоре затронули тему Украины, ранее рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. В ходе разговора Путин обрисовал Трампу реальное положение дел на фронте, рассказал о наступлении российской армии по всем направлениям спецоперации, а также акцентировал внимание на предпочтительности дипломатического урегулирования конфликта.