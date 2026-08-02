В Японии объявят о проведении с США совместной валютной интервенции

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма планирует 3 августа объявить о первой за 15 лет совместной с США валютной интервенции, которая проводится с целью остановить падение курса иены. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источников агентства, Катаяма выступит с речью, в которой подчеркнет решимость обеих стран в борьбе с падением японской валюты до минимального уровня впервые за 40 лет. Отмечается, что во время торгов японские власти продавали доллары и приобретали иены. Согласно данным Банка Японии, для поддержки национальной денежной единицы было продано валют на сумму до 58,97 миллиардов долларов.

«И США, и Япония сталкиваются с риском резкого роста инфляции, из-за которого их центральные банки отстанут от темпов роста. Они видят преимущества в сотрудничестве», - заявил агентству бывший сотрудник Банка Японии Нобуясу Атаго.

Агентство передает, что одним из основных факторов укрепления доллара к иене стала увеличившаяся разница между процентными ставками. Также ряд аналитиков связал сотрудничество двух стран с обеспокоенностью Вашингтона ростом доходности американских казначейских облигаций.

Ранее сообщалось, что Япония придает большое значение укреплению сотрудничества с НАТО. Тогда на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара упомянул о неразрывности безопасности Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов.