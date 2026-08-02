Премьер Франции заявил о взятии под контроль ситуации с лесными пожарами

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что лесные пожары, охватившие страну, удалось взять под контроль.

В интервью газете La Tribune Dimanche он отметил, что в настоящее время ситуация с природными пожарами на территории республики стабилизировалась, однако борьба с огнем в ряде регионов была крайне сложной.

Лекорню также рассказал о ситуации в департаменте Жиронда на юго-западе страны, где пожар создавал собственные воздушные потоки и распространялся непредсказуемо, что осложняло работу экстренных служб. Отмечается, что глава МВД Франции Лоран Нуньес попросил премьер-министра задействовать военных в тушении пожаров в данном департаменте.

Напомним, Европа охвачена масштабными природными пожарами из-за аномальной жары. Ранее сообщалось, что из-за санкций против РФ страны Евросоюза не могут использовать российский пожарный вертолет Ка-32, который до 2024 года успешно использовался в борьбе с лесными пожарами.