Евросоюз не может потушить лесные пожары из-за санкций против России. До 2024 года российский пожарный вертолет Ка-32 успешно использовался в борьбе с лесными пожарами, однако у стран-членов нет возможности купить запасные части. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

«Санкции препятствуют покупке запчастей, а также техническому обслуживанию. Поэтому российские вертолеты, которые могут очень быстро набирать воду и доставлять ее в труднодоступные районы, были выведены из эксплуатации», - говорится в материале.

Отмечается, что Испания пыталась ослабить санкции Евросоюза, чтобы разрешить поставку запасных частей, но потерпела неудачу. В Брюсселе настояли на покупке европейских аналогов вертолета, однако на это у испанцев не хватило денег.

Помимо Испании, российских вертолетов лишились в Португалии, Греции, Болгарии и на Кипре.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что в настоящее время около десяти вертолетов Ка-32 остаются на земле, поскольку их владельцы не могут получить необходимые запасные части и обеспечить техобслуживание с участием российских специалистов, предусмотренное условиями контрактов.