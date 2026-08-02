Премьер Грузии заявил об отрыве Саакашвили от реальности

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с резкой критикой в адрес бывшего президента страны Михаила Саакашвили. По его мнению, экс-глава государства давно утратил связь со здравым смыслом.

«Саакашвили - это такое явление, которое должны оценивать не политики, а специалисты других областей. Этот человек абсолютно оторван от всего, что связано со здравым смыслом», - заявил Кобахидзе в беседе с журналистами.

Глава грузинского правительства отметил, что подобные особенности поведения были заметны еще в период президентства Саакашвили. По его словам, после ухода в оппозицию ситуация не изменилась, а лишь стала более выраженной. В качестве примера Кобахидзе привел заявления бывшего президента, в которых тот сравнивал себя с грузинским царем Давидом Строителем.

Михаил Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год. После возвращения в страну в 2021 году он был задержан. В отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по четырем из которых уже вынесены обвинительные приговоры. В настоящее время Саакашвили отбывает наказание, срок которого, согласно судебным решениям, истекает в 2034 году.

Ранее делегация Грузии из протеста бойкотировала голосование по Гаагской декларации на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Грузинские представители заявили, что некоторые положения документа искажают реальное положение дел в стране и противоречат интересам государства.