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Делегация Грузии в знак протеста покинула зал заседаний ПА ОБСЕ

Представители страны заявили, что документ намеренно искажает политическую ситуацию в Грузии.
Владимир Рубанов 08-07-2026 17:08
© Фото: Jan Woitas, dpa, Global Look Press

Делегация Грузии из протеста бойкотировала голосование по Гаагской декларации на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Грузинские представители заявили, что некоторые положения документа искажают реальное положение дел в стране и противоречат интересам государства, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Перед голосованием председатель комитета парламента Грузии по международным связям Николоз Самхарадзе выступил с заявлением. Он подчеркнул, что пересмотренный вариант декларации намеренно искажает политическую ситуацию в Грузии, неверно представляет факты и игнорирует насильственные атаки на государственные институты.

В этом документе, который был доработан с учетом резолюции американского конгрессмена Джо Уилсона, утверждается, что парламентские выборы в Грузии в 2024 году и местные выборы в 2025 году прошли с нарушениями и не отразили волю избирателей. Кроме того, Тбилиси вновь подвергли критике за якобы проблемы с демократией и ограничение свободы собраний и выражения мнений.

Когда грузинская делегация вышла из зала заседаний, ПА ОБСЕ все же приняла декларацию большинством голосов. Президент ассамблеи Пере Жоан Понс, реагируя на заявление Грузии, отметил, что отказ от участия в заседаниях не способствует урегулированию разногласий.

#в стране и мире #голосование #Грузия #обсе #резолюция #Парламентская ассамблея
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