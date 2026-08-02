Два вертолета столкнулись при тушении пожара в Греции

Два вертолета, задействованные в ликвидации лесных пожаров в Греции, столкнулись в воздухе во время выполнения задания.

По данным греческих СМИ, происшествие произошло в районе Псатха. После столкновения один из вертолетов разбился, а второму удалось выполнить аварийную посадку.

«В районе Псатха столкнулись два вертолета, участвовавшие в операции по тушению пожара», - сообщает газета Kathimerini.

На борту каждого воздушного судна находились по два человека. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция по установлению местонахождения членов экипажей.

Ранее сообщалось, что при крушении вертолета Aramco в Саудовской Аравии погибли 14 человек. Соответствующие органы начали полноценное расследование, чтобы установить причину трагедии.