При крушении вертолета Aramco в Саудовской Аравии погибли 14 человек

Вертолет крупнейшей нефтяной компании Саудовской Аравии Aramco потерпел крушение в Рас-Тануре, погибли 14 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство.

Трагедия произошла сегодня в 6 утра по местному времени. Причина крушения неизвестна.

«Соответствующие органы начали полноценное расследование, чтобы установить причину крушения», - говорится в сообщении, фрагмент которого приводит Reuters.

Отмечается, что компания не ответила на запрос о комментарии, отправленный по электронной почте. В пятницу, 26 июня, Aramco возобновила отгрузку сырой нефти на своем терминале Рас-Танура в Персидском заливе после почти четырехмесячного перерыва.

Саудовская Аравия - один из крупнейших в мире экспортеров нефти. Страна присоединилась к стремлению ускорить доставку грузов после того, как производители на Ближнем Востоке нарастили добычу и экспорт нефти и газа в преддверии временного соглашения о прекращении войны между США и Ираном.