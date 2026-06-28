МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При крушении вертолета Aramco в Саудовской Аравии погибли 14 человек

Причина крушения не уточняется.
Гоар Хачатурян 28-06-2026 17:17
© Фото: X/viralvolt1 © Видео: X/viralvolt1

Вертолет крупнейшей нефтяной компании Саудовской Аравии Aramco потерпел крушение в Рас-Тануре, погибли 14 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство.

Трагедия произошла сегодня в 6 утра по местному времени. Причина крушения неизвестна.

«Соответствующие органы начали полноценное расследование, чтобы установить причину крушения», - говорится в сообщении, фрагмент которого приводит Reuters.

Отмечается, что компания не ответила на запрос о комментарии, отправленный по электронной почте. В пятницу, 26 июня, Aramco возобновила отгрузку сырой нефти на своем терминале Рас-Танура в Персидском заливе после почти четырехмесячного перерыва.

Саудовская Аравия - один из крупнейших в мире экспортеров нефти. Страна присоединилась к стремлению ускорить доставку грузов после того, как производители на Ближнем Востоке нарастили добычу и экспорт нефти и газа в преддверии временного соглашения о прекращении войны между США и Ираном.

#вертолет #Саудовская Аравия #Saudi Aramco #отгрузка нефти #Рас-Танур
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 