ВС России ударили по трем сухогрузам с военным имуществом ВСУ

Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, которая используется в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря поражен сухогруз, перевозивший грузы военного назначения.

Кроме того, в порту Николаева поражены объекты портовой инфраструктуры, два сухогруза, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ, а также морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

Ранее Минобороны России сообщало о нанесении массированного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. По данным ведомства, поражены предприятия радиоэлектронной промышленности, объекты производства беспилотников, а также логистический центр в Вишневом, где осуществлялись хранение и сборка комплектующих для БПЛА.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.