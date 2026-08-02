Роспотребнадзор: вирус Бурбон в России не выявлен

Подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории России нет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре на фоне информации о выявлении случая заражения редкой клещевой инфекцией в Нью-Йорке.

В ведомстве отметили, что специалисты продолжают в круглосуточном режиме следить за санитарно-эпидемиологической обстановкой в России и за рубежом.

Вирус Бурбон впервые был выявлен в 2014 году в американском штате Канзас. Впоследствии отдельные случаи заболевания регистрировались на Среднем Западе, Восточном побережье и юге США. Заболевание сопровождается высокой температурой, выраженной слабостью, головной болью, ломотой в теле, тошнотой, рвотой и сыпью. Основной путь заражения - укус инфицированного клеща вида Amblyomma americanum.

Ведомство подчеркнуло, что этот вид клеща не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций на территории России, являясь эндемиком Северной, Центральной и Южной Америки.

«Вместе с тем в Российской Федерации распространены собственные виды иксодовых клещей, способные переносить опасные инфекции: например, таежный клещ (Ixodes persulcatus) и лесной/европейский клещ (Ixodes ricinus) - основные переносчики клещевого энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма), а в южных регионах встречается клещ Hyalomma, известный как потенциальный переносчик возбудителя геморрагической лихорадки Крым-Конго», - отметили в Роспотребнадзоре.

Ведомство также напомнило, что сезон активности клещей продолжается, поэтому риск укусов сохраняется в лесопарках, на дачных участках, в высокой траве и кустарниках.

Для профилактики специалисты рекомендуют носить закрытую светлую одежду, использовать репелленты, регулярно осматривать себя во время прогулок и после возвращения домой. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо аккуратно удалить его, обработать место укуса антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация.

Поводом для комментария Роспотребнадзора стали сообщения о выявлении в Нью-Йорке случая заражения вирусом Бурбон - редкой клещевой инфекцией, против которой в настоящее время не существует вакцины.